نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي: ارحمونا من لجانكم الإلكترونية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، هجوما على اللجان الإلكترونية التي دوما ما تحاربه، بسبب الأزمات التي تحدث في الشارع الرياضي المصري.
وأشار تركي آل الشيخ في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن بعض المسؤولين الكبار يسلطون لجانا إلكترونية للهجوم على شخصه.
ووجه تركي رسالة لهم، قائلا، "أقول لهم يجب أن يصبوا تركيزهم على تحقيق آمال الجماهير ولا يشغلوا أنفسهم بمحاربتي فقط".
وتسائل، "لماذا لم يقوم مسئولو الأهلي بتجديد أرضية ملعب التتش، والتي كانت سببا في إصابات عديدة للاعبي الأحمر، ولماذا رحل أحمد فتحي وعبد الله السعيد وغيره".
ونوه على أنه تقدم باستقالته ثلاث مرات من الرئاسة الشرفية للأهلي، مشيرا إلى أن مسئولو الأحمر كانوا دائما يؤكدون أنهم من جعلوني أرحل، مختتما، "أقول لكم إرحمونا من لجانكم الإلكترونية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي: ارحمونا من لجانكم الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.