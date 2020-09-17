ختام ورشة عمل صياغة عقود اللاعبين ووكلائهم وتسوية المنازعات الناشئة عنها

اختتمت اليوم فعاليات ورشة عمل (صياغة عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم وتسوية المنازعات الناشئة عنها) والتي عقدت بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، خلال الفترة من 14 – 16 سبتمبر 2020، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، واللجنة الأولمبية المصرية، وبمشاركة 25 مشارك عن بعد من المملكة العربية السعودية – دولة الإمارات العربية المتحدة – المملكة الأردنية الهاشمية – جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عدد من المشاركين بمقر انعقاد الورشة.

وشهدت فعاليات اليوم الأخير تطبيقات وتدريبات عملية وتشكيل هيئات تحكيم افتراضية بمشاركة كافة المشاركين، قام بإعدادها الدكتور نصر عزام – عضو الاتحاد الدولي لمحاميين كرة القدم ومحاضر الفيفا للقانون الرياضي بجامعة القاهرة، والمستشار أيمن عبد الرحمن - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة – المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، حول قضايا انتقال اللاعبين والمشكلات التي تثور بين الأندية واللاعبين وتعليق على الأحكام الصادرة من محكمة التحكيم الرياضي CAS في هذا الشأن.

كما تحدث المستشار الدكتور ميشيل نصر حكيم – وكيل هيئة قضايا الدولة للمنازعات الخارجية والتحكيم الدولي – عن إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات وعقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم.

وأوصى المشاركون بأهمية عقد ورش عمل تطبيقية حول المشكلات العملية لأوضاع وانتقال اللاعبين، وتعويضات الإصابات، وكيفية تحقيق التوازن العقدي بين اللاعبين والأندية خلال فترات الأزمات والأوبئة.

وفي ختام الورشة قام الدكتور عادل عبد العزيز السن – مستشار المنظمة والمنسق العام للورشة، بتوزيع شهادات المشاركة على المشاركين الحاضرين وتوجيه التحية والشكر لجميع المشاركين عن بعد.