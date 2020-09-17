كل ما تريد معرفته عن بدر بانون صفقة الأهلي المحتملة

تعاقد النادي الأهلي على ضم بدر بانون، قائد نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لم يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة، ولكن وفقا لما انفرد به "دوت الخليج" فإن اللاعب سيوقع عقدًا يمتد لمدة 3 سنوات؛ لتدعيم خط دفاع الأهلي في الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير، نستعرض بعض المعلومات عن صفقة الأهلي الجديدة بدر بانون.

مواليد 30 سبتمبر 1993 بالدار البيضاء ويبلغ من العمر 26 عامًا.

تدرج في المراحل السنية المختلفة لـ الرجاء، وانضم للفريق الأول عام 2012.

- أعير عام 2013 لنادي الوداد الفاسي، وعام 2014 انضم إلى نادي نهضة بركان قبل العودة عام 2015 للرجاء.

أصبح أصغر قائد للرجاء عام 2017 بعمر الـ 24.

- لعب بانون مع المنتخب المغربي 3 مباريات دولية

- لعب بانون مع الرجاء 139 مباراة، سجل فيها 14 هدفًا وصنع 6 أخرى

- حقق بدر بانون 5 بطولات في مسيرته مع الرجاء وهي لقب الدوري المغربي موسم 2012-2013، كأس المغرب مرتين، موسمي 2011-2012، 2016-2017، لقب كأس الكونفدرالية 2018، لقب كأس السوبر الإفريقيي 2018.