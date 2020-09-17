نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز 5 تصريحات لتركي آل الشيخ حول علاقته برحيل كارتيرون عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني أنه لا دخل له برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك الذي وقع عقداً مع التعاون السعودي لمدة موسمين .

رحيل كارتيرون

وفي تصريحات تلفزيونية قال آل الشيخ " أنفي جميع الأخبار التي تحدثت عن علاقتي برحيل كارتيرون عن الزمالك وتوقيعه مع التعاون ، ولا توجد مبررات تجعلني أقوم بهذه الفعلة ضد القلعة البيضاء.

وواصل " كارتيرون مدرب عادي ليس جوزيه مورينيو كي أقوم بمحاربة جماهير الزمالك من أجله ، وهل لدي القدرة على أن أحرب جمهور الأهلي وجمهور الزمالك في آن واحد ؟ مشدداً على أنه أغلق الإستثمار في الكرة المصرية بصورة نهائية.

وأردف " مستعد للعودة إلى النادي الأهلي بشرط واحد فقط هو رغبة جمهور الفريق في المساندة والدعم الحقيقي خاصةً أنني أعتبر نفسي واحد منهم ، في الوقت ذاته نفى الأخبار الأخرى التي تعلقت بمساعدته لبيراميدز على التعاقد مع رمضان صبحي.

اللجان الإلكترونية

وفي سياق مختلف شن آل الشيخ هجوم حاد للغاية على اللجان الإلكترونية التي دائماً ما تقف ضده ، ووصفهم بإن كل الأزمات التي تحدث في الشارع المصري هم السبب الأول والأخير فيها ، وأشار إلى أن المسؤولين في الكرة المصرية من يسلطون تلك اللجان عليه.

ووجه رسالة لتلك اللجان " صبوا تركيزكم على تحقيق آمال الجمهور ، بدلاً من أن تشغلوا أنفسكم بمحاربتي طول الوقت ، وتسأل عن عدم قيام مجلس إدارة نادي الأهلي بتجديد أرضية ملعب إستاد التتش والتي هي السبب الرئيسي في إصابة اللاعبين.

تجديد عقد فتحي والسعيد

وواصل آل الشيخ تصريحاته النارية متسائلاً لماذا لم ينجح مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في توقيع عقود جديدة لعبدالله السعيد وأحمد فتحي مع الفريق وتركوهم يرحلون واحد تلو الآخر لصفوف نادي بيراميدز ؟

الحالة الوحيدة لدعم الأهلي

وعن عودته لدعم جماهير النادي الأهلي من جديد أكد أن شرط وحيد يفصله عن العودة والقيام بما كان يفعله سابقاً وهو وجود مجلس إدارة جديد خلاف الموجود حالياً ، موجهاً رسالة للجمهور أحبكم وأعشق النادي لكن يجب عليكم تحكيم العقل والتفكير في المشهد جيداً.

تحمل الإهانات

وأنهى آل الشيخ تصريحاته أنه تحمل الكثير من الإهانات مؤخراً بالإضافة إلى أنه فور التحرك لمقاضاه أحد المسيئين له وجد تدخل بعض من الجمهور ومطالبته بالمسامحة وهو ما قام به لكنه أصر على عدم العودة لدعم الأهلي من جديد حال وجود مجلس الخطيب.