نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديبالا يقترب من حسم مصيره مع يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وصول وكيل أعمال الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي إلى مدينة تورينو وذلك إستعداداً لمناقشة مستقبل موكله مع السيدة العجوز في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن خورخي أنطون وكيل أعمال باولو ديبالا وصل إلى تورينو وسيجتمع قريبًا بإدارة النادي الإيطالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن وكيل أعمال النجم الأرجنتيني حريص جدًا على التوصل لإتفاق مع إدارة السيدة العجوز على تجديد العقد علمًا بأن ديبالا ينتهي عقده في صيف 2022.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن ديبالا البالغ من العمر 26 عامًا ارتبط في أكثر من مناسبة بالرحيل عن صفوف السيدة العجوز وسط إهتمام عدة أندية بالتعاقد مع على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن باولو ديبالا يلعب في صفوف يوفنتوس منذ عام 2015 قادمًا من باليرمو وخاض مع السيدة العجوز حتى الآن 228 مباراة وسجل 95 هدفًا وصنع 38 هدف آخرين ويطمح يوفنتوس في تجديد عقده حتى 2025.