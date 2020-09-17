نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يضع الرتوش الأخيرة حول المدرب الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفاضل مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بين الكثير من المدربين لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق من أجل قيادة سفينة الأبيض خلال المرحلة القادمة.

ويفاضل مجلس مرتضى منصور بين الثنائي البرتغالي جوزفالدو فيريرا ومواطنه جيمي باتشيكو من أجل قيادة الفريق فيما تبقي من عمر الدوري وفي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر داخل أروقة نادي الزمالك عن تقلص فرص بعض المدربين وإستقرار المجلس على الثنائي فيريرا وباتشيكو للمفاضلة فيما بينهما خلال الفترة المقبلة.

ومن المُنتظر أن يتم حسم ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة على أن يبدأ النادي في التفاوض الرسمي فور الإستقرار على إسم المدرب الجديد.

يُذكر أن كاتيرون قام بدفع الشرط الجزائي أول أمس الثلاثاء ورحل عن صفوف الفريق ووقع عقداً جديداً مع التعاون السعودي.