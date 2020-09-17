انت الان تتابع تفاصيل خبر برشلونة يكشف عن قائمته لمواجهة جيرونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف المدير الفني لنادي برشلونة، المدرب رونالد كومان، عن قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة نادي جيرونا في مباراة ودية مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات النادي الكتالوني للموسم الجديد.

القائمة البرشلونية شهدت استثناء لويس سواريز الذي لم يتم تحديد مستقبله بالنسبة للنادي حتى هذه اللحظة، وكذلك غياب أرتورو فيدال الذي شارف على انتهاء صفقة انتقاله إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وتم استبعاد كل من توديبو وبيانيتش حيث أن الإثنين لم يقوموا بالتدرب مع المجموعة، حتى بعد الإعلان عن تمكنهم بالتخلص والشفاء من فيروس كورونا، إضافة إلى موسى واجي ورافينيا اللذين لم يدخلا إلى الآن ضمن خطط المدرب الهولندي.

واستمرارية غياب كل من تير شتيجن، أنسو فاتي، ماتيوس فيرنانديز وصامويل أومتيتي بدواعي الإصابة.

وضمت قائمة نادي برشلونة :

نيتو، بينيا،سيميدو تيناس،ميسي، بيكيه، جوردي ألبا، بوسكيتس، جريزمان، ديمبلي، أراوخو، سيرجي روبيرتو، كوتينيو، لينجليت، برايثوايت، فرينكي دي يونج، فيربو، ألينيا،كوينكا، ترينكاو، بيدري، ريكي بويج، وكونراد.