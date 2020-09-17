ميدو: مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل

أكد أحمد حسام ميدو، أن مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل بالفعل، ويتميز بقدرته على التنظيم الدفاعي.
وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "على مسئوليتي، مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل، وطريقة لعبه تشبه كارتيرون".
وأضاف "ميدو"، "المدرب يجيد التنظيم الدفاعي، واللعب على الهجمات المرتدة، وهناك إيمان من جانب مجلس الزمالك بأن الفريق يحتاج إلى مدرب بتلك المواصفات".
وختم "ميدو"، حديثه، قائلًا "أسلوب لعب كارتيرون كان يعتمد على الهجمات المرتدة، وجميع لاعبي الزمالك في الوقت الحالي يقومون بهذا الأمر بشكل جيد".
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