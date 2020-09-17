كاذب وخائن.. هجوم حاد من خالد الغندور على كارتيرون عقب التعاقد مع التعاون السعودي

هاجم الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مسئولي نادي التعاون السعودي؛ عقب التعاقد رسميًا مع باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق، قائلًا "ما حدث يعد خيانة".
وأكد خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية على قناة "الزمالك"، أن رئيس نادي التعاون ضحى بعلاقته الجيدة مع الزمالك؛ من أجل التعاقد مع كارتيرون، متعجبًا "مكنش فيه غير مدرب الزمالك".
وأضاف خالد الغندور، أن ما حدث هو إغراء كارتيرون بالأموال من أجل "جرح" مشاعر جماهير الزمالك، مؤكدا أن الفريق لديه العديد من اللاعبين المميزين القادرين على التتويج بالبطولة الأفريقية.
وأشار خالد الغندور، إلى أن الثلاثاء المقبل سيشهد وجود جهاز فني على أعلى مستوى يستطيع تكملة المسيرة مع الفريق.
وتابع خالد الغندور، أن الزمالك تعرض للخيانة وكارتيرون لن يؤثر في مسيرة الفريق في الفترة المقبلة، مشددا أن المدرب الفرنسي لم يخبر مجلس إدارة الزمالك بالحقيقة، منوهًا بأن ما حدث مجرد "تمثيلية قذرة".
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