نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موقف أهلي جدة السعودي بشان رحيل البلايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد عاطف الاحمدي٬ الناقد الرياضي السعودي٬ أن يوسف البلايلي اقترب من الرحيل عن صفوف نادي اهلى جدة بسبب رغبة اللاعب. وقال الأحمدي فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "نادي أهلى جدة لا يمانع فى رحيل يوسف البلايلي عن صفوف الفريق ولكن فى حالة تلقيه عرض مناسب يليق باللاعب. وأضاف: "البلايلي دخل فى ازمات عديدة مع نادي اهلي جدة خلال الفترة الماضية٬ ومن المنتظر أن يكون هناك جلسة بين والد اللاعب ومسؤولي نادي الأهلي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف عن موقف أهلي جدة السعودي بشان رحيل البلايلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.