إسلام صادق يكشف كواليس رحيل كارتيرون

كشف الإعلامي إسلام صادق٬ أن أمير مرتضي عرض على الفرنسي باتريس كارتيرون الحصول على إجازة لمدة أسبوعين من أجل الراحة.
وقال "صادق"، فى تصريحات تليفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "كارتيرون كان لديه إصرار شديد على الرحيل بعدما أبلغ أمير مرتضي برسالة على الواتس٬ ثم عقد معه جلسة وأبلغه بأنه إذا استمر مع القلعة البيضاء فسوف يخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا".
وأضاف أن "أمير مرتضي عرض على الفرنسي تولي الجهاز المعاون المهمة لمدة أسبوعين؛ من أجل حصوله على راحة، ولكنه رفض ذلك أيضًا".
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