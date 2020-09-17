عماد النحاس: الأهلي سيكون كعبه أعلى من الزمالك في نهائي أفريقيا

أكد عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول للمقاولون العرب، أن الزمالك لن يتأثر برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون؛ لأن الأندية الكبيرة لا تقف أمامها مثل هذه الأمور.

وقال عماد النحاس، أثناء حواره ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار"، "أتمنى تأهل الأهلي والزمالك إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، ولكن أتوقع أن يكون الأهلي كعبه أعلى إذا وصل الفريقان للمباراة النهائية".

وأضاف "أتوقع تخلي فايلر عن طريقة ٤-٤-٢ والعودة إلى طريقة ٤-٢-٣-١ في الفترة المقبلة".