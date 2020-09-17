صحفي سعودي: التعاون تعاقد مع كارتيرون بعد فشل المفاوضات مع مدرب برتغالي

أكد عاطف الأحمدي٬ الناقد الرياضي السعودي٬ أن نادي التعاون كان يتفاوض مع مدرب برتغالي قبل التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال "الأحمدي"، فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "التعاون تعاقد مع كارتيرون بعدما تم إخبار إدارة النادي برغبة الفرنسي فى الرحيل عن نادي الزمالك".

وأضاف "الأمور المالية فى نادي التعاون تسير وفق ضوابط معينة٬ والمفاوضات لم تستغرق يوم واحد بين النادي السعودي وكارتيرون".