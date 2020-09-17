ميدو: قررت عدم التدريب في مصر مجددا وبكيت بعد الرحيل عن المقاصة

أكد أحمد حسام ميدو، أنه اتخذ قرارا بعدم خوض تجربة التدريب في مصر مجددًا.
وقال "ميدو"، أثناء تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على شاشة قناة "النهار"، "إدارات الأندية في مصر من أسهل القرارات التي تتخذها هي إقالة المدير الفني".
وكشف "ميدو"، "بكيت بعد إبلاغي برحيلي عن تدريب مصر للمقاصة لأنني أشعر أن الفريق قادم رغم غياب الانتصارات وطلبت من الإدارة حتى إعلان القرار بشكل رسمي توديع اللاعبين".
وتابع "مندهش من موقف كارتيرون ورحيله عن الزمالك دون أن يقوم بوداع لاعبيه".
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