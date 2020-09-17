صحفي سعودي: أهلي جدة لا يمانع رحيل البلايلي

أكد عاطف الأحمدي٬ الناقد الرياضي السعودي٬ أن يوسف البلايلي اقترب من الرحيل عن صفوف نادي أهلى جدة بسبب رغبة اللاعب.
وقال "الأحمدي"، فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "نادي أهلى جدة لا يمانع فى رحيل يوسف البلايلي عن صفوف الفريق، ولكن فى حالة تلقيه عرضًا مناسبًا يليق باللاعب".
وأضاف "البلايلي دخل في أزمات عديدة مع نادي أهلي جدة خلال الفترة الماضية٬ ومن المنتظر أن تكون هناك جلسة بين والد اللاعب ومسئولي نادي الأهلي".
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