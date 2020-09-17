طلعت يوسف يكشف عن العقوبة الموقعة على قائد الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاتحاد السكندري عن العقوبة الموقعة على قائد زعيم الثغر نور السيد.
وقال يوسف في تصريحاته عبر مداخلة هاتفية على قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير :"التعادل الاخير أمام الاهلي أعاد ثقة اللاعبين بأنفسهم ونخاف على مركزنا في الدوري بسبب اقتراب مصر المقاصة وسموحة، ونسعي ليكون الإتحاد في أفضل مركز بالدوري واللاعبين يدركون مدي خطورة الأمر ويتمرنون بشدة من أجل المباريات المتبقية".
وأضاف:" نور السيد مستبعد لنهاية الموسم وتم خصم جزء من مستحقاته لأنه ارتكب خطأ فادح لا يغتفر ولم يكن وتم تكرار الأمر وتأسف أمام جميع لاعبي الفريق، ولكن الأمر زاد عن حده ورئيس النادي محمد مصيلحي كان يريد تصعيد الأمر عن ذلك فهو يعلم كل شئ".
وأنهي حديثه :" تلقيت خبر رحيل باتريس كارتيرون بالدهشة ولم أصدق تركه للزمالك في مأزق، ولكن الزمالك قادر على تخطي الأمر، والمدرب الفرنسي فقد اسمه وهيبته كمدرب بشكل كبير".
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