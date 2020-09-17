عماد النحاس يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر

اختار عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب التشكيل المثالي لمنتخب مصر على مدار التاريخ. وضم التشكيل الذي اختاره عماد النحاس، أثناء استضافته ببرنامج "أوضة اللبس" ويقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة "النهار": حراسة المرمى: ثابت البطل خط الدفاع: هاني رمزي، إبراهيم يوسف، إبراهيم حسن، ربيع ياسين خط الوسط: مجدي عبد الغني، إسماعيل يوسف، مصطفى عبده خط الهجوم: طاهر أبو زيد، محمود الخطيب ، حسام حسن

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