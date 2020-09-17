مرتضى منصور يطمئن على حارس مرمى فريق المرتبط لكرة اليد

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، على الاطمئنان على حالة حارس مرمى فريق المرتبط لكرة اليد عبدالله محمود "شيكا". وأجرى اللاعب جراحة دقيقة بالرباط الصليبي أمس، الأربعاء، بأحد المستشفيات الخاصة بإشراف الدكتور أيمن فريد. وكان اللاعب تعرض للإصابة في مباراة الفريق مع نادي أكتوبر في الدوري العام. وكان المستشار مرتضى منصور أمر بتحمل تكاليف العملية والعلاج على نفقة نادي الزمالك.

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