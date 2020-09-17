لتعويض غياب المصابين.. طلعت يوسف يصعد ناشئين للفريق الأول

وقام طلعت يوسف بتصعيد 3 لاعبين من فريق ١٩٩٩ وهم "محمد كامل، ومحمد رجب، ومؤمن مهدي".
وتم أيضا تصعيد الثنائي عبد الرحمن الزنفلي "حارس مرمي" وبلال السيد من فريق 2000.
وخاض اللاعبون التدريبات الجماعية برفقة الفريق الأول التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي بسموحة.
ويأمل طلعت يوسف في تدشين جيل جديد من أبناء الاتحاد السكندري من أجل الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة وتحقيق البطولات للإسعاد جماهير زعيم الثغر.
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