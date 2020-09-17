8 شروط لـ جوارديولا العرب رضا عبد العال قبل تولي نادي طنطا رسميا

وتواجد رضا عبدالعال، في تدريبات الفريق، وحرص على مشاهدة اللاعبين، والاجتماع بهم قبل قيادتهم فنيًا خلال الفترة المقبلة.

ووضع رضا عبد العال، عدة شروط قبل تولي القيادة الفنية لنادي طنطا والتي جاءت كالتالي :-

- يعاون رضا عبد العال كل من محمود السقا كمدرب عام وأشرف خميس مدرب وإكرامى صابر مدرب مساعد وجمال بشير مدير إدارى ومحمود شفيق مدربا لحراس المرمى وأسامة ليلة مساعد لمدرب الحراس وخالد عبد السلام إداري ومحمد العنانى لشئون اللاعبين والدكتور مجدى وكوك رئيس الجهاز الطبى والدكتور أحمد موسى وأكرم مجدى كعلاج طبيعى وتأهيل .

- يري رضا عبد العال أن تواجد نادي طنطا في بطولة الدوري الممتاز أصبح في غاية الصعوبة خصوصا بعد النتائج السيئة التي تعرض الفريق مؤخرا .

- أوضح رضا عبد العال أنه في حالة هبوط نادي طنطا ومغادرة الدوري الممتاز سيستمر في قيادة الفريق من أجل الصعود مجددا.

- طالب رضا عبد العال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بالتركيز الجيد في المباريات القادمة وعدم الرهبة من اللاعبين وتحقيق الرغبة في الفوز في كافة المباريات المقبلة لضمان التواجد في الدوري الممتاز.

- صارح رضا عبد العال لاعبي الفريق بتوقيع خصومات مالية في حالة الاستهتار في المباريات القادمة وعدم التركيز الجيد في خوض التمرينات بالإضافة إلي صرف مكافأة مالية في حالة تحقيق الفوز.

- تعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا مع رضا عبد العال على تحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام نادي اف سي مصر.

- تواصل فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا مع رضا عبد العال إلي اتفاق نهائي لتولي قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

- أعلن فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، التعاقد مع رضا عبد العال مديرا فنيا للفريق لمدة موسم ونصف وفقًا للشروط مجلس الإدارة لضمان تواجده.