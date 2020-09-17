أمير عزمي مجاهد يعلن رحيله عن نادي مصر

أنهى أمير عزمي مجاهد مدرب فريق إف سي مصر، محطته التدريبية مع النادي، وذلك بعد أن قرر خالد جلال المدير الفني الرحيل في وقت سابق.
ونشر أمير عزمي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تمنى خلالها التوفيق للنادي، الذي وجد من مسئوليه كل احترام وتقدير، وكتب "الحمدلله، كل الشكر و التقدير لإدارة نادي مصر، وكل الشكر للاعبين والجهاز الفني الإداري والطبي، منظومة محترمة بالتوفيق فالقادم لنادي مصر".
الجدير بالذكر أن أمير عزمي نجح من قبل في التتويج مع الزمالك، بلقبي السوبر المصري السعودي، والكونفدرالية الإفريقية، مع السويسري كريستيان جروس الذي كان يتولى معه منصب المدرب العام.
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