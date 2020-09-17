مباراة حسم أول دوري مع الأهلي.. كهربا يستعد للمقاصة

ويظهر كهربا في الصورة من تدريبات النادي الأهلي استعدادا لمباراته القادمة أمام نادي مصر المقاصة.
ومن المرجح أن تكون تلك المباراة هي حسم الدوري المصري الممتاز لصالح النادي الأهلي إذا فاز في اللقاء، إذ يحتاج النادي الأهلي إلي نقطتين فقط للتتويج بدرع الدوري موسم 2019-2020.
وكان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.
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