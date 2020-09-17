في أحدث ظهور له.. محمد زيدان برفقة زوجته ..شاهد

نشر مهاجم المنتخب الوطني السابق, محمد زيدان صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهر محمد زيدان في الصور برفقة زوجته وأصدقائه. وعلق محمد زيدان علي الصورة، "شكرا لكم علي العشاء الجميل , والصحبة الرائعة". وكان صرح محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق لبرنامج"ملعب أون تايم":" عندما تم الاستغناء عني في فريق الناشئين بالمصري، حدثت لي صدمة، ووعدني والداي بالسماح لي باللعب في أوروبا". ثم أضاف:"وبالفعل سافرت إلى الدنمارك وحاولت الانضمام لنادي كوبنهاجن هناك لكن لم تسنح لي الفرصة لذلك ثم اتنقلت لفريق هاو ثم انتقلت للفريق الثاني لكوبنهاجن.. وعملت في مطعم بيتزا في تلك الفترة."

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