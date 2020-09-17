نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم رحيل كارتيرون.. الزمالك يتحرك لحسم صفقة دونجا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يسعي مجلس إدارة الزمالك لحسم عدد من الصفقات القوية من أجل المنافسة الموسم القادم على لقبي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا فى حال التأهل هذا الموسم.
وكان الزمالك قد أعلن بالامس عن رحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق بعدما أبلغ الإدارة برغبته فى عدم البقاء ودفع الشرط الجزائي،وبالفعل رحل عن القلعة البيضاء وتعاقد مع التعاون السعودي.
وعلى الرغم من رحيل كارتيرون ، يرغب الزمالك فى التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق وخط الوسط.
وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك اقترب
من الحصول على خدمات دونجا والوصول لإتفاق مع بيراميدز لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة أسوان ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.
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