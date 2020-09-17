ويستعرض " دوت الخليج" أبرز مواعيد دوت الخليج والقنوات الناقلة:
الدوري المصري:
المصري - طلائع الجيش، السادسة مساء، عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
دوري أبطال آسيا " دور المجموعات"
خودرو الإيراني - شباب الأهلي دبي الإماراتي، الخامسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 8.
الشرطة العراقي - الأهلي السعودي، الخامسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 7.
باختاكور الأوزبكي - الهلال السعودي، عبر قناة بي إن سبورت 7.
الدوري الفرنسي:
مارسيليا - سانت إيتيان، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:
بيرنلي - شيفيلد يونايتد، السادسة والنصف مساء
وولفرهامبتون - ستوك سيتي، الثامنة مساء.
برايتون - بورتسموث، التاسعة إلا ربع مساء.
الدوري الإماراتي:
عجمان - اتحاد كلباء، الخامسة إلا ربع مساء.
خورفكان - النصر، السابعة والنصف مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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