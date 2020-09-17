ممكن يرجع الزمالك.. شوبير: كارتيرون لن يستكمل عقده مع التعاون السعودي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لن يستكمل مدة تعاقده مع فريق التعاون السعودي.

كان "كارتيرون" فسخ تعاقده من نادي الزمالك، ودفع الشرط الجزائي الموقع في عقده، من أجل قيادة التعاون السعودي لمدة موسمين.

وقال "شوبير" في تصريحات إذاعية:" كارتيرون لن يستكمل عقده نادي التعاون، والأيام بيننا".

وأضاف "شوبير":" كارتيرون ممكن يرجع الزمالك خلال الفترة المقبلة، أو إلى الدوري المصري عموما".

وتابع:" فيريرا وجاريدو وتاكيس جونياس خارج حسابات مجلس إدارة نادي الزمالك لتولي الفريق، خلفا لـ باتريس كارتيرون.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للفريق، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.