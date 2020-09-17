لمواصلة الابتعاد بـ الصدارة.. أهلي جدة يسعى لتأكيد تفوقه أمام الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا

يواجه فريق أهلي جدة نظيره الشرطة العراقي، اليوم، الخميس في تمام الخامسة مساء، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ويسعى أهلي جدة بقيادة مدربه فيلادان ميلويفيتش لتأكيد تفوقه على الشرطة العراقي بتحقيق الفوز على في مباراة اليوم، ومواصلة الابتعاد بصدارة المجموعة الأولى.

وضمن أهلي جدة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد التغلب على الشرطة العراقي بهدف نظيف، الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

في المقابل يدخل الشرطة العراقي مباراة اليوم، تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى دور الـ 16.

ويتصدر أهلي جدة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحل الاستقلال الإيراني ثانيا بنقطة وحيدة بفارق الأهداف عن الشرطة العراقي صاحب المركز الثالث والوحدة الإماراتي صاحب المركز الرابع.