

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 10:58 صباحًا - 17 سبتمبر، 2020 محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك في تدريبات الكرة صباح اليوم بعدما قام اللاعب بتنفيذ برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية.

من جانبه قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق إن اللاعب انتظم اليوم في التدريبات الجماعية، على أن تكون مشاركته بشكل تدريجي لحين إعلان جاهزيته التامة للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وأنهى محمد محمود برنامجا تأهيليا للتعافي من اثار جراحة الرباط الصليبي.

ويختتم الأهلي استعداده غدا الجمعة لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى محمد محمود يشارك في تدريبات الكرة

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