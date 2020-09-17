عبد الحفيظ: رامي ربيعة يخضع لفحص طبي غدًا للاطمئنان على إصابته

سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن رامي ربيعة مدافع الفريق يخضع لفحص طبي غدا الجمعة لتحديد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وأضاف أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي، وخضع اليوم لجلسة علاج طبيعي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة القادمة.

وخاض ربيعة تدريبات بدنية أيضا بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم في إطار البرنامج الموضوع له.

وغادر ربيعة مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بين شوطيها بعد شكواه من الإجهاد العضلي.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.