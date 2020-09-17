فايلر يجتمع مع عبد الحفيظ قبل مران الأهلي استعدادا لمصر المقاصة

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الخميس. شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التحضيرية الخاصة بمباراة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.

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