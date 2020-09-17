طريق بني سويف لعبور المظاليم والصعود للممتاز

اشتعلت المنافسة من جديد بمجموعة الصعيد مع قرار عودة النشاط الرياضي بقرار من وزير الشباب والرياضة بعد توقف دام أكثر من ثلاثة شهور بسبب انتشار جائحة كورونا.

ويستعرض "دوت الخليج" طريق بنى سويف لعبور الخمس مواجهات المتبقية بالقسم الثانى وتحقيق حلم وجماهير محافظة بنى سويف للصعود لدورى الأضواء والشهرة.

مواجهة سهلة:

يبدأ فريق بنى سويف أولي مواجهاته بلقاء سهل نسبيا مع نظيره فريق ديروط بالجولة الثامنة عشر، وتأتى سهولة المواجهة، حيث إنها تقام على ملعبه ووسط جماهير الفريق السويفي، بالإضافة إلى النظر لوضع فريق ديروط الذي يتذيل مؤخرة جدول المسابقة برصيد11 نقاط بالمركز قبل الأخير.

مواجهة خارج الديار:

يخرج فريق بنى سويف لمواجهة الفيوم بالأسيوطي، ويواجه الفريق فريق الفيوم الباحث عن أي انتصار للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة، ولذلك فأيضا يعتبر هذه المواجهة سهلة نسبيا للفريق، مع خبرات وقدرات لاعبي الفريق السويفي.

ديربي الأشقاء:

يصطدم الفريق بالجولة العشرين، بالشقيق العنيد فريق تليفونات بني سويف، بدربي المحافظة حيث تتسم مواجهات الفريقين بالقوة والحماس من قبل الفريقين، فلذا لابد من تخطي فريق بنى سويف هذه المواجهة للاقتراب من حلم الصعود.

مباراة الصعود:

يخرج الفريق السويفي بالجولة قبل الأخيرة لمواجهة فريق البنك الأهلي، المنافس المباشر له، ولذلك فيطلق علي هذه المواجهة مباراة القمة، حيث إنها ستحدد وبقوة من صاحب خطف بطاقة الصعود للممتاز.



مباراة تحصيل حاصل:

ويختتم الفريق السويفي مواجهاته بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، بمواجهة طهطا على ملعب استاد بني سويف، وهذه أيضا مواجهة سهلة لبنى سويف وإن فارق النقاط كبير للغاية بين الفريقين، حيث إن فريق طهطا يحتل المركز الأخير بجدول المسابقة وتأكد هبوطه رسميا من الدور الأول، ولذلك ستكون مواجهة تحصيل حاصل للطرفين.

فريق بنى سويف:

احتل فريق بني سويف المركز الأول برصيد 35 نقطة بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، قبل إعلان السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كورونا.

حصد فريق بني سويف خلالها 35 نقطة محتلا المركز الأول بجدول المسابقة، فاز بـ10 جولات، وتعادل بـ 5 جولات، وخسر جولتين، وسجل 23 هدفا، وتلقى 7 أهداف.



ونستعرض هدافي فريق بني سويف بعد خوض 17 جولة:

كريم أشرف 6 أهداف

محمود عبدالعاطي 4 أهداف

معتز محروس هدفين

محمود بكرى هدفين

محمود مكى هدفين

مصطفي صلاح هدفين

علي وزه هدف

حسام البدرى هدف

رضا عبدالعال هدف

حسام عيسي هدف

بلال سالم هدف