نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيرا.. محمد محمود في تدريب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الكرة صباح اليوم بعدما قام اللاعب بتنفيذ برنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية. من جانبه قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق إن اللاعب انتظم اليوم في التدريبات الجماعية، على أن تكون مشاركته بشكل تدريجي لحين إعلان جاهزيته التامة للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة. وأنهى محمد محمود برنامجا تأهيليا للتعافي من اثار جراحة الرباط الصليبي. ويختتم الأهلي استعداده غدا الجمعة لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخيرا.. محمد محمود في تدريب الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.