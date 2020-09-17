الارشيف / الرياضة

الأهلي يُجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

الأهلي يُجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة
ebc76c3bbf.jpg
جاري التحميل ...

11:38 صباحًا - 17 سبتمبر، 2020

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أجرى اليوم الخميس «رابيد تيست»، عقب انتهاء المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن قبل المباريات الرسمية.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدٍ الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء السبت المقبل في الدوري الممتاز.

اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يُجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الأهلى المصرى الرسمى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا