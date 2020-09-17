الأهلي يُجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة



جاري التحميل ... جاري التحميل ... 11:38 صباحًا - 17 سبتمبر، 2020 الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أجرى اليوم الخميس «رابيد تيست»، عقب انتهاء المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدٍ الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء السبت المقبل في الدوري الممتاز.

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