عمرو وهبي : أطالب الجبلاية بمنع كارتيرون من التدريب فى مصر وإيقافه من الفيفا ٦ شهور

طالب عمرو وهبي المدير التنفيذى لشركة بريزنتيشين الراعية لاتحاد الكرة بمنع الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق من التدريب فى مصر وايقافه من الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا ٦ شهور.

كان كارتيرون رحل عن تدريب الزمالك وسدد الشرط الجزاءى قبل أن يتعاقد مع نادي التعاون السعودي.

قال عمرو وهبي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: وجهة نظر....اتمنى من نادى الزمالك بدعم من الاتحاد المصرى لكرة القدم تقديم مذكرة بشأن الامور الخاصة بالمديرين الفنيين للاتحاد الدولى لكرة القدم ... ليس فقط بسبب بما حدث من تصرف المدير الفنى السابق للنادى .... حيث الامر فى هذا الشأن بالنسبة للنادى هو ليس عقد تجارى يسدد من المدير الفنى قيمة الشرط الجزائى ويرحل.

تابع : لإن هذا الامر مرتبط بأمور فنية اخرى كثيرة منها استقرار الفريق وبالتالي قد يفقد الفريق بطولات هامة وتؤثر على القيمة الاقتصادية للنادى...لذا فإنه يجب على الاتحاد الدولى اتخاذ قرارات صارمة تجاه هذا المدرب على الاقل بوقفه عن عمله مده لاتقل عن ٣ اشهر ولاتزيد عن ٦ اشهر.

اضاف : قد يقول البعض ان المدرب قد لايستطيع تأدية عمله فى هذا النادى نظرا لظروف او امور اخرى كثيرة...وفى هذه الحالة يجب ان يتحمل المدرب تبعيات قراره فى العمل لهذا النادى.

وقال ايضا : ونستعرض وجهة النظر الاخرى فى حالة قيام النادى بالاستغناء عن المدرب هذه الحالة هى حالة عقد تجارى يحق للمدرب حق طلب الشرط الجزائى بل المطالبة بالتعويض فى حالة وجود تعسف فى قرار الاستغناء.

استطرد : اتمنى من الاتحاد المصرى دراسة هذا الامر بجدية...وتصعيد الامر للفيفا....او على الاقل اصدار قرار بمنع هذا المدرب بالعمل فى مصر مرة أخرى...نظرا لما قد يسببه بخسارة الاندية المصرية ببطولة هامة...هذه هى مجرد وجهة نظر.