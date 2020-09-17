هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

أكد تقرير سعودي أن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك اتفق على تدريب فريق التعاون السعودي مطلع شهر سبتمبر الحالي.

كان كارتيرون أبلغ إدارة نادي الزمالك بفسخ تعاقده مع النادي، مؤكدًا أن رحيله عن القلعة البيضاء ليس بسبب الأموال.

وأعلن نادي التعاون السعودي، أمس، الأربعاء، تعاقده مع باتريس كارتيرون لمدة موسمين.

ووفقا للتقارير فإن كارتيرون سيحصل على 200 ألف دولار كراتب شهري مع التعاون، وهو أكثر من ضعف مع كان يحصل عليه مع الزمالك.

وذكرت صحيفة الإقتصادية السعودية، أن كارتيرون اتفق مع مجلس إدارة التعاون على قيادة الفريق في أول سبتمبر الحالي " أي عقب فوز الزمالك على إنبي بهدف دون رد بمسابقة الدوري".

وأضافت الصحيفة السعودية، أن كارتيرون طالب إدارة التعاون بالتعاقد مع صانع ألعاب من أجل تنفيذ خطته مع الفريق.

ُيُذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرّر تعيين طارق يحيى مديرًا فنيًا مؤقتا للفريق، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.