هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

وذكرت صحيفة الإقتصادية السعودية، أن كارتيرون اتفق مع مجلس إدارة التعاون على قيادة الفريق في أول سبتمبر الحالي " أي عقب فوز الزمالك على إنبي بهدف دون رد بمسابقة الدوري".
وأضافت الصحيفة السعودية، أن كارتيرون طالب إدارة التعاون بالتعاقد مع صانع ألعاب من أجل تنفيذ خطته مع الفريق.
ُيُذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرّر تعيين طارق يحيى مديرًا فنيًا مؤقتا للفريق، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.
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