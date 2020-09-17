إصابات وكورونا.. الأهلي بلا دفاع قبل مواجهة مصر المقاصة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الــ29 من منافسات مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني غدا موقف الخط الدفاعي الذي سيبدأ به المباراة وإن كانت الخيارات محدودة لديه.

ويعاني فايلر من غياب خط الدفاع بالكامل في تلك المباراة بسبب إصابة رامي ربيعه في المباراة الأخيرة أمام الإتحاد السكندري بجانب إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي وياسر إبراهيم بفيروس كورونا ولا يتبقي سوي أيمن اشرف، واستقر الجهاز الفني علي الدفع بحمدي فتحي في مركز المساك علي أن يقوم عمرو السولية وأليو ديانج باللعب في مركز الوسط المدافع.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وحمدي فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو دباجي.