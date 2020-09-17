منتخب مصر فى المركز الـ 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

جاء منتخب مصر الوطني فى المركز الـ51 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمنتخبات عن شهر سبتمبر الجاري. كما جاء منتخب الفراعنة الكبار في المركز السابع على المستوى الإفريقي في ظل توقف النشاط الكُروي على مستوى المنتخبات في الأشهر الماضية بسبب أزمة كورونا. فى نفس السياق واصل منتخب بلجيكا صدارته لتصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات وحل خلفه منتخب فرنسا ثم منتخب البرازيل. ويدخل منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى معسكرا تدريبيا فى شهر نوفمبر القادم استعدادا لمواجهة منتخب توجو مرتين ضمن تصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون 2021. يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار حصد نقطتين من التعادل امام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون.

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