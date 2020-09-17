نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يرفض ضم نجم توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني فكرة التعاقد مع ديلي آلي نجم خط وسط توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية ضمن صفقة تبادلية مع جاريث بيل.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن الرفض جاء بسبب راتبه السنوي الكبير الذي يتقاضاه مع توتنهام بقيمة 10 ملايين يورو بجانب تركيز ريال مدريد فقط على التعاقد مع كيليان مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لتدعيم الهجوم في الصيف المقبل.

ويسعى ريال مدريد إلى رحيل جاريث بيل مع ضم لاعب قوي يدعم خط الهجوم ويأتي على رأس الأولويات كيليان مبابي الذي يراه زيدان أهم لاعب يجب التعاقد معه.