نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر الأوروبي في مهب الريح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُقام اليوم الخميس إجتماع مصيري للإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وذلك من أجل مناقشة مصير بطولة كأس السوبر.

ومن المُنتظر إقامة بطولة السوبر الاوروبي بين بايرن ميونخ حامل لقب دوري الأبطال وإشبيلية الحاصل على لقب اليوروبا ليج.

وتم تصنيف العاصمة المجرية بودابست والتي ستستضيف المباراة على أنها واحدة من المناطق الخطيرة فيما يخص بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة مكافحة الأمراض المعدية في العاصمة الألمانية برلين أن المباراة المقرر لها الخميس القادم والأولى التي تقام بحضور جماهيري منذ ظهور فيروس كورونا في مهب الرياح.

وتم السماح لكل فريق بحضور ثلاثة آلاف مناصر سيتم توزيعهم في ثلثي سعة الملعب الذي يبلغ 67 ألف متفرج.

وإلى الآن لم يتضح مدى تأثير الفيروس على سفر جماهير البافاري إلى بودابست على الرغم من من بدء عملية بيع التذاكر للراغبين في حضور اللقاء.