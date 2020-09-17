مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

أكد عمر ربيع ياسين، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سيتفاوض مع أي لاعب أجنبي، من خلال دولة الإمارات، حيث سيتم الاجتماع باللاعبين أو الوكلاء هناك.
وقال عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "الأهلي اتفق مع أيوب الكعبي وهناك مكالمة حدثت بين أمير توفيق واللاعب المغربي".
وأضاف: "اللاعب لديه عدة وكلاء لاعبين، وبالفعل أجرى أمير توفيق مكالمة خاصة مع اللاعب والوسيط عبر تطبيق Zoom، وتم الاتفاق معه رسميًا".
وواصل:" اتفق الأهلي مع الكعبي على منحه مليونا و 500 ألف دولار في الموسم الأول، وفي الموسم الثاني مليون و 700 ألف دولار، وفي الموسم الثالث يحصل مليون و 900 ألف دولار، خاصة أنه سوف ينضم في صفقة مجانية وغير مرتبط باي نادي بعد فسخ عقده مع هيبي فورتشين الصيني".
وأكمل: "اللاعب لديه عروض من اوروبا وخاصة في ألمانيا وتركيا، لكن اللاعب سوف يحسم قراره قبل يوم 5 أكتوبر، أخر يوم في سوق الانتقالات داخل القارة الأوروبية".
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