تقرير جزائري: الأهلي حسم صفقتي البلايلي وبدر بانون

أكد تقرير جزائري أن النادي الأهلي حسم صفقتي يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي وبدر بانون مدافع الرجاء المغربي، لتدعيم صفوف الفريق، خلال الموسم الجديد.

وذكر موقع " ducor sports" الجزائري أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي من أجل الحصول على خدمات يوسف البلايلي، خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف الموقع أن يوسف البلايلي، سيصل إلى القاهرة غدا الجمعة، للخضوع للكشف الطبي، تمهيدا للتوقيع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي.

وتابع التقرير، أن النادي الأهلي حسم ايضا صفقة بدر بانون ليصبح ثالث صفقات الأهلي الصيفية، بعد طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وسف البلايلي.

ولم يعلن النادي الأهلى حتى الآن بشكل رسمي عن أي صفقة صيفية، سوى صفقة طاهر محمد طاهر.