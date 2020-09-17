نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشر جديد يقرب ألكانتارا من ليفربول في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس عن توصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني للحصول على توقيع الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا.
وفي التفاصيل كشف موقع ذا أثليتك عن موافقة ليفربول على عرض بايرن ميونخ من أجل ضم اللاعب حيث تم إتخاذ بعض الخطوات السريعة منذ ثلاثة أيام لإنهاء الصفقة في أقرب فرصة ممكنة.
وأكمل الموقع في تقريره أن الريدز وافقوا على دفع مبلغ 30 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب وتسارع الإدارة في إنهاء كافة الإجراءات من أجل إتمام الصفقة قبل إنطلاق البونسليجا يوم غداً الجمعة.
وقالت تقارير صحفية أخرى مثل تيليجراف وديلي ميل أن تياجو سوف يوقع على عقد يربطه بليفربول لمدة أربعة مواسم ويتقاضى على إثرها في الموسم الواحد 20 مليون جنية إسترليني بجانب وجود 5 مليون يورو كإضافات في حالة فوز الريدز بالدوري أو التشامبيونزليج.
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