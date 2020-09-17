عاجل.. إصابة أحمد حجازي في تدريبات وست بروميتش ألبيون

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي طبيعة الإصابة التي تعرض لها الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفريق في التدريبات الجماعية عقب الإنتهاء من لقاء ليستر سيتي في الجولة الإفتتاحية للبريميرليج.
وقال مدرب وست بروميتش في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة " برمنجهام ميل " الإنجليزية أن حجازي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مران المستبعدين من لقاء ليستر سيتي يوم الإثنين الماضي.
وكشف الجهاز الطبي حجم الإصابة بعد إجراء الفحص على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ومن المُتوقع ألا تكون الإصابة قوية فهو لم يقم بالجري سريعاً لمسافة طويلة الأمر الذي يجعل من الإصابة أمر بسيط.
وتمنى المدير الفني للفريق أن تكون إصابة حجازي خفيفة ويعود لفريقه سريعاً حيث يستعد وست بروميتش ألبيون لمواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل لحساب مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
يُذكر أن حجازي غاب عن أولى مباريات فريقه في البريميرليج يوم الأحد الماضي والتي خسرها من ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
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