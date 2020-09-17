نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رهان باريس للحفاظ على مبابي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يرغب مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الاحتفاظ بخدمات المهاجم كيليان مبابي، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق خلال في صيف 2022.

ووفقاً لما ورد بشبكة "سكاي" الألمانية،فإن ماكس بيلفيلد خبير سوق الانتقالات، أن الندفريق الباريسي يراهن على هوية مبابي، في حسم بقائه داخل جدران الفريق".

وواصل: "لقد ولد مبابي في باريس ولديه هذه الهوية، لذلك يسعى بي إس جي لفعل أي شيء من أجل الاحتفاظ بخدماته اللاعب".

واستكمل:" أن إدارة سان جيرمان تحاول استغلال هذه الميزة لإقناع مبابي بالتمديد حتى صيف 2025، لكنه لم ينكر في الوقت نفسه أن "المفاوضات بين الطرفين تظل صعبة".

وأعلن المهاجم الفرنسي الشاب منذ عدة أسابيع قليلة أنه مستمر في صفوف الفريق الباريسي بالموسم الجديد.

وعلى الرغم من هذا الإعلان إله أنه لم يمنع وسائل الإعلام من ربط كيليان مبابي بإمكانية الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل القريب.