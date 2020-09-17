اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي.
يأتي هذا استعدادا للقاء أسوان المقرر له غدا الجمعة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في الثامنة والنصف مساء الغد باستاد القاهرة.
وشهد التدريب الختامي مشاركة حازم إمام الظهير الأيمن والكونغولي كاسونجو مهاجم القلعة البيضاء بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات التي أبعدتهما عن الفريق في الفترة الأخيرة.
وتأكد جاهزيتهما للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة.
وجاء التدريب الختامي خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للاجهاد ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام أسوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة كاسونجو وحازم إمام.. الزمالك يختتم تدريباته لـ أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.