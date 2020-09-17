بمشاركة كاسونجو وحازم إمام.. الزمالك يختتم تدريباته لـ أسوان

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي.

يأتي هذا استعدادا للقاء أسوان المقرر له غدا الجمعة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في الثامنة والنصف مساء الغد باستاد القاهرة.

وشهد التدريب الختامي مشاركة حازم إمام الظهير الأيمن والكونغولي كاسونجو مهاجم القلعة البيضاء بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات التي أبعدتهما عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وتأكد جاهزيتهما للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة.

وجاء التدريب الختامي خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للاجهاد ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام أسوان.