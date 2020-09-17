وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول توصل إلى اتفاق مع نادي بايرن ميونخ، لضم تياجو ألكانتار إلى بايرن ميونخ مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن بايرن ميونخ سيحصل على 20 مليون جنيه إسترليني قيمة الصفقة، بالإضافة إلى 6 ملايين جنيه إسترليني مكافآت.
وتابعت الصحيفة، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول كان مصمما على التعاقد مع تياجو ألكانتارا.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ تياجاو ألكانتارا 48 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفربول يحسم صفقة تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.