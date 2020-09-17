ليفربول يحسم صفقة تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ

حسم نادي لفيربول الإنجليزي، صفقة الإسباني تياجو ألكانتار لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول توصل إلى اتفاق مع نادي بايرن ميونخ، لضم تياجو ألكانتار إلى بايرن ميونخ مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن بايرن ميونخ سيحصل على 20 مليون جنيه إسترليني قيمة الصفقة، بالإضافة إلى 6 ملايين جنيه إسترليني مكافآت.

وتابعت الصحيفة، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول كان مصمما على التعاقد مع تياجو ألكانتارا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ تياجاو ألكانتارا 48 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.