نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة نجم باريس سان جيرمان بالرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة أحد نجوم الفريق بالرباط الصليبي بعد أن أثبتت الإشاعة التي خضع لها اليوم صحة الإصابة.

وتعرض الإسباني خوان بيرنات المدافع الإسباني للبي إس جي يوم أمس الأربعاء لكدمة قوية أثناء مواجهة ميتز لحساب مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ولم يبدأ بيرنات المباراة أساسياً ونزل في الشوط الثاني ليتعرض لإصطدام قوي مع لاعب ميتز وبريسنل كيمبيبي زميله في الفريق الفرنسي ويسقط على الأرض.

وفي بيان رسمي أصدره الفريق الفرنسي اليوم الخميس عبر موقعه الإلكتروني أكد أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة بيرنات بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

ولم يعلن وصيف دوري أبطال أوروبا عن المدة التي سيغيبها الظهير الأيسر البالغ من العمر سبعة وعشرين عاماً لكن تقارير صحفية أكدت أنه سيغيب لمدة تتراوح بين 6 إلى 7 أشهر.