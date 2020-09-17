نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس إنتر ميلان يفجرها: ميسي لا يناسبنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف ستيفان تشانج، رئيس إنتر ميلان، حقيقة رغبته في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة.

وعلق تشانج على ميسي في تصريحات لصحيفة كوريري ديلا سيرا قائلا : "لا، مثل هذا الاستثمار لا يمكن أن يكون جزءًا من مشروعنا، على الأقل ليس في هذه اللحظة. الابتكار والتخطيط والاستقرار الاقتصادي هي أحجار الزاوية لدينا".

وكان انتر ميلان قد ارتبط بالتعاقد مع ليونيل ميسي، في الفترة الاخيرة قبل أن يخرج مسئولو الفريق الإيطالي ويعلنوا عدم وجود مفاوضات رسمية لضم اللاعب.