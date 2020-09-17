بعد رحيله عن الزمالك.. كارتيرون يطير إلى قطر لقيادة التعاون السعودي

أكد تقرير سعودي، اليوم، الخميس، أن الفرنسي باتريس كارتيرون سيغادر القاهرة متجها إلى قطر، لقيادة الفريق في مسابقة دوري أبطال آسيا.

كان كارتيرون فسخ تعاقده من نادي الزمالك، ودفع الشرط الجزائي الموقع في عقده، من أجل قيادة التعاون السعودي لمدة موسمين.

وتستضيف قطر حاليا دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر التعاون المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط.

وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية أن باتريس كارتيرون سيغادر القاهرة متجها إلى قطر، لقيادة الفريق في مسابقة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للفريق، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.