أكد تقرير سعودي، اليوم، الخميس، أن الفرنسي باتريس كارتيرون سيغادر القاهرة متجها إلى قطر، لقيادة الفريق في مسابقة دوري أبطال آسيا.
كان كارتيرون فسخ تعاقده من نادي الزمالك، ودفع الشرط الجزائي الموقع في عقده، من أجل قيادة التعاون السعودي لمدة موسمين.
وتستضيف قطر حاليا دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر التعاون المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط.
وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية أن باتريس كارتيرون سيغادر القاهرة متجها إلى قطر، لقيادة الفريق في مسابقة دوري أبطال آسيا.
يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للفريق، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد رحيله عن الزمالك.. كارتيرون يطير إلى قطر لقيادة التعاون السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.