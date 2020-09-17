نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. مدرب مارسيليا السابق يدخل دائرة إهتمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من اليونان اليوم الخميس أن إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك أبدت إهتمامها بالفرنسي جوزيه أنيجو المدير الفني الأسبق لمارسيليا الفرنسي والترجي الرياضي التونسي.

ويعمل أنيجو حالياً في قسم كشافي اللاعبين بنادي نوتينجهام فورست الإنجليزي ويسعى المارد الأبيض للحصول على خدماته خلفاً لمواطنه باتريس كارتيرون الذي رحل عن الفريق يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت صحيفة " أثليتيك " اليونانية في الساعات الأولى من صباح اليوم أن الزمالك يسعى إلى الإستمرار مع المدرسة الفرنسية خاصةً بعد النجاحات التي حققها كارتيرون في قيادة الفريق للفوز ببطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المصري.

ويرغب الزمالك في الحصول على خدمات أنيجو خاصةً أنه على دراية كبيرة بالأجواء الأفريقية بعد أن عمل مديراً فنياً للترجي الرياضي التونسي في العام 2015 وهو الذي خسر من الأهلي في نفس العام.

محطات أنيجو التديربية

تولى تدريب أوليمبيك مارسيليا في موسم 2003 / 2004 ولعب معه أحمد حسام ميدو في صفوف النادي الفرنسي قبل أن يخوض التجربة الأخيرة له في الدوري اليوناني مع نادي بانيونيوس عام 2018.